صحيفة أمريكية: لائحة الاتهام فى "اقتحام الكونجرس" ستشمل 400 متهم على الأقل

كتبت: نهال أبو السعود

قالت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، إن التحقيقات الجارية فى أحداث اقتحام الكونجرس الأمريكي ليلة 6 يناير الماضي، والتي خلفت 5 قتلي وعدد من المصابين، ستشمل توجيه اتهامات لما لا يقل عن 400 متهم، بعدما تم توجيه الاتهام لـ300 بالفعل.

وأشارت الصحيفة في تقرير لها الجمعة نقلاً عن مصادر بوزارة العدل الأمريكية إن مذكرة ادعاء جديدة تتضمن 100 اسم علي أقل تقدير، ليكون بذلك التحقيق الأكبر في التاريخ الأمريكي من حيث عدد المتهمين الذين ستتم محاكمتهم وطبيعة وحجم الأدلة.

وشهدت ليلة 6 يناير مصادمات بين أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والقوات المسئولة عن تأمين مبني الكونجرس الأمريكي بعد اقتحام المبني، وذلك بالتزامن مع جلسة تصديق إجرائية علي فوز الرئيس الحالي جو بايدن.

وكشفت الصحيفة في تقريرها أن الاتهامات كانت تشمل 300 شخص، ونقلت عن مسئولين بوزارة العدل الأمريكية أن التحقيق مستمر ومن المتوقع توجيه اتهامات لما لا يقل عن مائة شخص إضافي.‏

وأشارت "ذا هيل" إلى أن السلطات الأمريكية فحصت أكثر من 210 ألف بلاغ جزء كبير منها يتضمن مقاطع فيديو وصور ومنشورات ‏على وسائل التواصل الاجتماعي تتضمن تحريض علي العنف، كما أبلغ المسؤولون عن أكثر من 80 ألف تقرير و 93 ألف مرفق ‏متعلق بإنفاذ القانون.‏