صحيفة أمريكية: إدارة بايدن تتراجع عن "رسوم ترامب" بشأن المهاجرين

كتبت: نهال أبو السعود

قررت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الغاء قاعدة "الرسوم العامة" التى كانت تعمل بها إدارة الرئيس ‏السابق دونالد ترامب ضمن سياسات الهجرة، وفقا لصحيفة ذا هيل.‏

وجاء هذا الإعلان بعدما طلب أكثر من عشرة محامين من الحزب الجمهوري في الأيام الأخيرة من ‏محكمة استئناف فيدرالية الإذن بالدفاع عن القاعدة، كما يأتي التطور الأخير بعد أن وافقت المحكمة ‏العليا على طلب بايدن بإسقاط استئناف إدارة ترامب الذي سعى إلى إحياء قيود الهجرة.‏

ولم يتضح على الفور ما إذا كان محامو الحزب الجمهوري سيواصلون معركتهم القانونية للحفاظ على ‏سياسة عهد ترامب.‏

وفرضت قاعدة "الرسوم العامة" لترامب، التي بدأ العمل بها في عام 2019، متطلبات مالية أكثر ‏صرامة على المهاجرين المحتملين إلى الولايات المتحدة، ووجهت سلطات الهجرة الفيدرالية إلى ‏رفض البطاقات الخضراء والتأشيرات للمتقدمين الذين من المرجح أن يعتمدوا على المساعدات ‏العامة المقدمة من الحكومة.‏

وقالت "ذا هيل": بعد أن أوضحت إدارة بايدن هذا الأسبوع أنها لن تدافع عن قاعدة ترامب العامة الموسعة، تقدم ‏عشرات من المدعين العامين للجمهوريين وطالبوا محكمة الاستئناف الأمريكية أن تأذن بالدفاع عن ‏تلك القاعدة".‏

وقال المدعي العام لولاية اريزونا: "كل ما نحاول القيام به هو التمسك بقواعد الهجرة المنطقية التي ‏تضمن أن الأشخاص الذين يأتون إلى هذا البلد يمكن أن يكونوا مكتفين ذاتيًا"