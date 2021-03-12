صحيفة أمريكية: إدارة بايدن تتراجع عن "رسوم ترامب" بشأن المهاجرين

قررت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الغاء قاعدة "الرسوم العامة" التى كانت تعمل بها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب ضمن سياسات الهجرة، وفقا لصحيفة ذا هيل.
وجاء هذا الإعلان بعدما طلب أكثر من عشرة محامين من الحزب الجمهوري في الأيام الأخيرة من محكمة استئناف فيدرالية الإذن بالدفاع عن القاعدة، كما يأتي التطور الأخير بعد أن وافقت المحكمة العليا على طلب بايدن بإسقاط استئناف إدارة ترامب الذي سعى إلى إحياء قيود الهجرة.
ولم يتضح على الفور ما إذا كان محامو الحزب الجمهوري سيواصلون معركتهم القانونية للحفاظ على سياسة عهد ترامب.
وفرضت قاعدة "الرسوم العامة" لترامب، التي بدأ العمل بها في عام 2019، متطلبات مالية أكثر صرامة على المهاجرين المحتملين إلى الولايات المتحدة، ووجهت سلطات الهجرة الفيدرالية إلى رفض البطاقات الخضراء والتأشيرات للمتقدمين الذين من المرجح أن يعتمدوا على المساعدات العامة المقدمة من الحكومة.
وقالت "ذا هيل": بعد أن أوضحت إدارة بايدن هذا الأسبوع أنها لن تدافع عن قاعدة ترامب العامة الموسعة، تقدم عشرات من المدعين العامين للجمهوريين وطالبوا محكمة الاستئناف الأمريكية أن تأذن بالدفاع عن تلك القاعدة".
وقال المدعي العام لولاية اريزونا: "كل ما نحاول القيام به هو التمسك بقواعد الهجرة المنطقية التي تضمن أن الأشخاص الذين يأتون إلى هذا البلد يمكن أن يكونوا مكتفين ذاتيًا"
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