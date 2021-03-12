اليوم السابع
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شرطة المسطحات المائية تنقذ طالباً من الغرق أعلى هويس إسنا بمدينة الأقصر

الجمعة، 12 مارس 2021 12:03 م
شرطة المسطحات المائية تنقذ طالباً من الغرق أعلى هويس إسنا بمدينة الأقصر شرطة المسطحات المائية
كتب محمود عبد الراضي

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تمكنت العيون الساهرة من إنقاذ مواطن من الغرق بالأقصر، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المتواصلة فى مجال اتخاذ كافة إجراءات الانتشار الأمنى، وتفعيل التدابير اللازمة للتعامل الفورى مع المواقف والحوادث الطارئة التى تتطلب التدخل الأمنى.

بدأت تفاصيل الواقعة أثناء قيام خدمات تأمين المسطح المائى بدائرة مركز شرطة إسنا بمديرية أمن الأقصر بالمرور لتفقد الحالة الأمنية، حيث تلاحظ سقوط أحد الأشخاص من أعلى هويس إسنا.

 على الفور أسرعت الخدمات الأمنية نحوه وتمكنت من إنقاذه وانتشاله قبل غرقه، وبالفحص تبين أنه طالب - مقيم ببندر إسنا، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

 


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اسباب الانتحار

الداخلية

الاقصر

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