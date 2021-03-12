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سقوط صاحب ثلاجة بحوزته 2 طن لحوم فاسدة فى القاهرة

الجمعة، 12 مارس 2021 01:08 م
سقوط صاحب ثلاجة بحوزته 2 طن لحوم فاسدة فى القاهرة حبس-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - أحمد حسنى

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ألقت إدارة مباحث التموين بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة القبض على صاحب ثلاجة لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بحوزته 2 طن لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى فى القاهرة.

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط 2,75 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 


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