سقوط المتهم بالنصب على المواطنين بزعم إنشاء مشروع سكني

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.

تمكنت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة من ضبط (رئيس مجلس إدارة شركة للتطوير العقارى كائنة بمحافظة الجيزة، له معلومات جنائية ومطلوب التنفيذ عليه فى عدة قضايا جنائية) لقيامه بالنصب على المواطنين عقب إيهامهم بإنشاء مشروع سكنى وهمى ، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية نظير تعاقدهم على وحدات سكنية بالمشروع ، وقيامه بتسويق المشروع من خلال صفحة الشركة محل عمله بمواقع التواصل الاجتماعى ، ولقد أمكن التوصل إلى (4) من المجنى عليهم واتهموه بالنصب عليهم .

بإستكمال الفحص وتطوير مناقشته أقر بتكوينه تشكيلاً عصابياً بالإشتراك مع والده (صاحب شركة للمقاولات ، مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة) تخصص نشاطه فى النصب على المواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب قيامهما بطرح وحدات سكنية " شاليهات " للبيع على قطعة أرض كانت مملوكة لوالده والتى تم الحجز عليها لصالح إحدى البنوك لتراكم المديونيات على الأخير ، وبالفحص تبين أنه مطلوب التنفيذ عليه فى (3 أحكام جنائية – 129 حكم جزئى ومتسأنف بإجمالى مدد سجن وحبس بلغت 88 سنة) ، وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى مكان اختباء المتهم الثانى بإحدى الشقة المُستأجرة الكائنة بمدينة الإسكندرية .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثانى وبحوزته (كارنيه بإسمه منسوب صدوره لإحدى الجهات "مزور") ، وبمواجهته بالتحريات وما جاء بأقوال نجله "المتهم الأول" أيدها ، كما أضاف بتحصله على الكارنيه المضبوط بحوزته من أحد العاملين السابقين لديه هرباً من الأحكام الصادرة ضده، كما أقرا المتهمين بإرتكابهما عدد (7) حوادث نصب أخرى بذات الأسلوب ، وأمكن التوصل إلى المجنى عليهم وبسؤالهم إتهموهما بالنصب عليهم والإستيلاء منهم على مبالغ مالية .