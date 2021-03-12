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زى النهاردة عام 2009.. الحكم على منتظر الزيدى بالسجن 3 سنوات لضربه بوش بالحذاء

الجمعة، 12 مارس 2021 04:00 ص
زى النهاردة عام 2009.. الحكم على منتظر الزيدى بالسجن 3 سنوات لضربه بوش بالحذاء منتظر الزيدي الصحفى العراقى
كتب وكالات

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أصدرت المحكمة الجنائية العليا فى بغداد، يوم 12 مارس عام 2009 ، حكمها بالسجن لمدة 3 سنوات على الصحفى العراقى منتظر الزيدي، الذى رمى الرئيس الأمريكى السابق جورج بوش بفردتى حذائه.

وقد جرت حادثة "رمى الحذاء" أثناء مؤتمر صحفى عقده الرئيس بوش فى بغداد مع رئيس الوزراء العراقى نورى المالكى بمناسبة زيارة بوش للعراق.

وكانت مصادر عراقية، قد قالت أن هيئة المحكمة طالبت الحكومة بتعريف ما اذا كانت تلك الزيارة التى قام بها بوش للعراق رسمية، ليتم بموجبها تحديد الحكم ، مضيفة أنه فى حال كانت الزيارة غير رسمية ، فإن الإدانة تصبح بعيدة عن المتهم.

كما قالت آراء قانونية عراقية، أنه إذا ثبت أن زيارة بوش غير رسمية فإن مدة العقوبة التى يواجهها الصحفى المذكور قد تكون سنة، أو يصار إلى إخلاء سبيله .

 

 


زى النهاردة عام 2009

صحفى عراقى

منتظر الزيدي

السجن 3 سنوات

جورج بوش

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