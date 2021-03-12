رئيس مجلس ولاية نيويورك يفوض ببدء تحقيق عزل ضد أندرو كومو

كتب وكالات

أعلن رئيس مجلس ولاية نيويورك كارل هيستى، أنه فوض لجنته القضائية ببدء "تحقيق عزل" فى ادعاءات سوء السلوك الجنسى التى تقدمت بها 6 نساء ضد حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو.

وقال هيستى إن تحقيق اللجنة الذى سيجرى بالتوازى مع تحقيق يقوده المدعى العام للولاية ليتيتيا جيمس، سيشمل مقابلة الشهود والاطلاع على المستندات وتقييم الأدلة.

وسحب أكبر اثنين من ديمقراطيى الهيئة التشريعية بولاية نيويورك وهما أندريا ستيوارت كوزينز وكارل هيستي، دعمهما لحاكم الولاية أندرو كومو.

وجاء ذلك بعد ادعاءات تتهم كومو "بالتحرش الجنسي" والتعمد فى "تقليص عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا فى دور رعاية المسنين".

ونفى كومو البالغ 63 عاما هذه الاتهامات الموجهة من نساء معظمهن من المساعدين السابقين، وآخرهن مساعدة لم يذكر اسمها، قالت لصحيفة The Times-Union إن كومو لامسها فى القصر التنفيذى العام الماضى بعد أن اتصل بها بحجة العمل.