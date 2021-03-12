خطف عشرات الطلبة من معهد للغابات في نيجيريا

رويترز

قال ثلاثة طلبة، اليوم الجمعة، إن مسلحين خطفوا نحو 30 طالبا الليلة الماضية من معهد متخصص في الغابات بالقرب من أكاديمية عسكرية بشمال غرب نيجيريا في رابع واقعة خطف جماعي لطلاب منذ ديسمبر.

وتقع (الكلية الاتحادية لميكنة الغابات) في ضواحي مدينة كادونا، عاصمة الولاية التي تحمل نفس الاسم، في منطقة تنتشر بها عصابات مسلحة تتحرك عادة باستخدام دراجات نارية، وأكد صامويل أروان مفوض الشرطة في الولاية الهجوم، لكنه لم يذكر عدد المخطوفين.

وقال طالب في المعهد يدعى ساني دانجوما إن ضحايا الخطف إناث، لكن السلطات لم تتمكن من تأكيد ذلك. وقال طلاب آخرون إن بعض الطالبات نجحن في الفرار أثناء الهجوم، فيما قال أحد السكان ويدعى هارونا ساليسو عبر الهاتف إنه سمع طلقات نارية متفرقة، وأضاف "لم نفزع واعتقدنا أنه تدريب عسكري عادي في أكاديمية الدفاع النيجيرية".

وتابع "خرجنا لصلاة الفجر في الصباح، ورأينا بعض الطلبة والمعلمين وأفراد الأمن منتشرين في أنحاء المدرسة وأخبرونا أن مسلحين داهموا المدرسة وخطفوا بعض الطلاب".