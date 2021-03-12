خادم الحرمين الشريفين يصدر عدة أوامر ملكية

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان اليوم عدة أوامر ملكية فيما يلي نصوصها بحسب وكالة الأنباء السعودية:
أولاً : يعفى الدكتور / محمد صالح بن طاهر بنتن وزير الحج والعمرة من منصبه.
ثانياً : يكلف الدكتور / عصام بن سعد بن سعيد بالقيام بعمل وزير الحج والعمرة بالإضافة إلى عمله وزير دولة وعضو مجلس الوزراء.
ثالثا : تنهى خدمة فضيلة الشيخ / إبراهيم بن سليمان بن عبدالله الرشيد رئيس المحكمة الإدارية العليا.
رابعا: يعين فضيلة الشيخ / علي بن سليمان بن علي السعوي رئيساً للمحكمة الإدارية العليا بمرتبة وزير.
خامسا: يعفى الأستاذ / عبدالهادي بن أحمد بن عبدالوهاب المنصوري رئيس الهيئة العامة للطيران المدني من منصبه.
سادسا: يعين الأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز الدعيلج رئيساً للهيئة العامة للطيران المدني بمرتبة وزير.
سابعا: يعين الأستاذ / عبدالهادي بن أحمد بن عبدالوهاب المنصوري مساعداً لوزير الخارجية للشؤون التنفيذية بمرتبة وزير.
ثامنا: يعفى الأستاذ / محمد بن طويلع بن سعد السلمى مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من منصبه.
تاسعا: يعين المهندس / ماهر بن عبدالرحمن بن إبراهيم القاسم نائباً لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية " للخدمة المدنية" بالمرتبة الممتازة.
عاشرا: يعين الأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز العريفي مساعداً لوزير النقل بالمرتبة الممتازة.
الحادى عشر: يعين الدكتور / سمير بن عبدالعزيز بن محمد الطبيب مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة