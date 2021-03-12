اليوم السابع
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خادم الحرمين الشريفين يصدر عدة أوامر ملكية

الجمعة، 12 مارس 2021 03:07 م
خادم الحرمين الشريفين يصدر عدة أوامر ملكية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان
وكالات

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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان اليوم عدة أوامر ملكية  فيما يلي نصوصها بحسب وكالة الأنباء السعودية:

أولاً : يعفى الدكتور / محمد صالح بن طاهر بنتن وزير الحج والعمرة من منصبه.

ثانياً : يكلف الدكتور / عصام بن سعد بن سعيد بالقيام بعمل وزير الحج والعمرة بالإضافة إلى عمله وزير دولة وعضو مجلس الوزراء.

ثالثا : تنهى خدمة فضيلة الشيخ / إبراهيم بن سليمان بن عبدالله الرشيد رئيس المحكمة الإدارية العليا.

رابعا: يعين فضيلة الشيخ / علي بن سليمان بن علي السعوي رئيساً للمحكمة الإدارية العليا بمرتبة وزير.

خامسا: يعفى الأستاذ / عبدالهادي بن أحمد بن عبدالوهاب المنصوري رئيس الهيئة العامة للطيران المدني من منصبه.

سادسا: يعين الأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز الدعيلج رئيساً للهيئة العامة للطيران المدني بمرتبة وزير.

سابعا: يعين الأستاذ / عبدالهادي بن أحمد بن عبدالوهاب المنصوري مساعداً لوزير الخارجية للشؤون التنفيذية بمرتبة وزير.

ثامنا: يعفى  الأستاذ / محمد بن طويلع بن سعد السلمى مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من منصبه.

تاسعا: يعين المهندس / ماهر بن عبدالرحمن بن إبراهيم القاسم نائباً لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية " للخدمة المدنية" بالمرتبة الممتازة.

عاشرا: يعين الأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز العريفي مساعداً لوزير النقل بالمرتبة الممتازة.

الحادى عشر: يعين الدكتور / سمير بن عبدالعزيز بن محمد الطبيب مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.


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