"حياة كريمة" تغير واقع أهالى قرية سيدى شبيب وتوابعها فى مطروح.. صور

مطروح – حسن مشالى

أحدث تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية، حياة كريمة، بقرية سيدى شبيب وتوابعها بمركز الضبعة، طفرة فى الخدمات ورفع كفاءة وتأهيل مساكن، ضمن 5 قرى بمطروح شهدت أعمال تطوير ورفع كفاءة ومدها بالخدمات.

وشهدت القرية أعمال رفع كفاءة وتأهيل 30 منزلاً ضمن مبادرة سكن كريم، ورصف طرق القرية بطول 5,6 كيلومتر منها نحو 2 كم بمدخل القرية للطريق الدولى و3,5 كيلو طرق داخلية بالقرية مع تركيب أعمدة إنارة وبلدورات جديدة، بالإضافة إلى دعم القرية بـ 2 محول كهرباء أحدها دعم من المحافظة والآخر من وزارة الكهرباء.

كما تم إنشاء خزانات تجميع مياه الأمطار لأهالى القرية، بعدد 9 خزانات، سعة كل منها 100 متر مكعب، الانتهاء من شبكة الصرف الرئيسية، من خلال إنشاء خزان تحليل لا هوائى بدون مصرف، ووجه المحافظ بدراسة مطلب أهالى القرية، بنقل خط غراب المياه للقرية بدلا من بحرى الطريق وتشغيل خط المياه المار بالقرية.

والانتهاء من أعمال رفع كفاءة الوحدة الصحية وإقامة خزان مياه سعة 25 م3، ويجرى العمل على رفع كفاءة جميع أقسام ومنشآت الوحدة الصحية، من الداخل ونقل السور لتوسعة محيط الوحدة، مع رفع كفاءة سكن الأطباء تحقيقا لاستقرارهم بما ينعكس على توفير خدمات طبية متميزة للأهالى.

وشهد مبنى الوحدة المحلية بالقرية رفعاً للكفاءة، ويجرى دراسة إنشاء مجمع خدمات حكومية متكامل، لأهالى القرية، به مركز تكنولوجى لخدمة المواطنين، للتيسير عليهم، أسوة بقرية زاوية العوامة.

كما تم تطوير مركز شباب سيدى شبيب، وإقامة ملعب كرة خماسى وتنجيله صناعيا وإقامة سور وكشافات إنارة، وكذلك تطوير مركز شباب حسنبك، كثانى مركز بالقرية تم تطويره ضمن مبادرة حياة كريمة.

ويجرى حالياً، تنفيذ أعمال رفع كفاءة المدرسة الابتدائية، بسيدى شبيب وإقامة 11 فصلا جديدا، بالإضافة إلى خزانات للمياه وصرف صحى، لإقامة مجمع تعليم أساسى يشمل مرحلة الحضانة والابتدائى والإعدادي، مع استيعاب مساحة المدرسة لإقامة فصول ثانوى مستقبلا، ووجه برفع كفاءة سكن المدرسين بالمدرسة.



انشاء خزانات تجميع مياه الامطار في قرى حياة كريمة



تطوير المدارس



تطوير المنازل



تطوير الوحدات الصحية ضمن مبادرة حياة كريمة



تطوير الوحدات المحلية بقرى حياة كريمة في مطروح



تطوير مراكز شباب قري حياة كريمة في مطروح