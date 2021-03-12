حصاد الحكومة فى أسبوع.. 13 اجتماعا و8 قرارات (إنفوجراف)

كتبت هند مختار

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها ‏الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 6 مارس إلى ‏‏12 مارس 2021، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن ‏الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ‏بالإضافة إلى ما قام به سيادته من أنشطة‎.‎

وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل قراراً بالموافقة على مشروع ‏قرار ينص على إضافة النشاط السياحي إلى الأنشطة المصرح بمزاولتها داخل ‏المنطقة الاستثمارية، القائمة بناحية الودي في مركز الصف بمحافظة الجيزة، ‏بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار يتعلق بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية ‏لقانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، حيث ينص ‏مشروع القرار على إضافة كلية الألسن إلى جامعة الفيوم‎. ‎

كما تضمنت القرارات أيضاً الموافقة على اعتماد محضر الاجتماع رقم 3 بتاريخ ‏‏18/2/2021 للجنة العليا لحصر وتقييم أداء شركات ومقاولي قطاع المقاولات، ‏وكذا قوائم التقييم الخاصة بمعدلات أداء تلك الشركات، وذلك فيما يخص تنفيذ كل ‏من مشروعات المباني والطرق والمرافق، إلى جانب الموافقة على اعتماد التسويات ‏التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة ‏‏2015، المنعقدة بتاريخ 16/2/2021 لعدد 43 تسوية، وكذلك الموافقة على ‏اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات ‏الاستثمار بجلستها رقم 74 المنعقدة بتاريخ 2/3/2021 بعدد 20 موضوعاً‎.‎

كما شملت القرارات أيضاً الموافقة على مشروع قرار بشأن العفو عن باقي العقوبة ‏بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء الموافق ‏‏25 إبريل 2021، والاحتفال بعيد الفطر المبارك لعام 1442 هجرية، بالإضافة ‏إلى الموافقة على تعاقد صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع، التابع ‏لوزير المالية، مع شركة "إي فاينانس" لمدة ثلاث سنوات؛ لتقديم خدمات منظومة ‏مبادرة إحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، فضلاً عن ‏الموافقة على تخفيض غرامات تبديد المياه لزراعة الأرز بنسب محددة طبقاً لأسبقية ‏السداد، وذلك بحيث يتم تخفيض هذه الغرامة للمزارعين الملتزمين الذين يقومون ‏بسداد الغرامات المستحقة عليهم‎.‎

وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس ‏الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع مع أعضاء مجلس جامعة المنوفية خلال ‏زيارته للمحافظة، وذلك بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحافظ ‏المنوفية، ورئيس الجامعة، حيث تم التأكيد على ضرورة الاستفادة من كل الخبرات ‏الأكاديمية بالجامعات في ظل الاهتمام غير المسبوق بالتعليم العالي من الرئيس ‏عبد الفتاح السيسي، إلى جانب اجتماع سيادته مع أعضاء مجلس النواب والشيوخ ‏بمحافظة المنوفية، حيث قال إن مبادرة "حياة كريمة" ستغير وجه مصر بشكل عام ‏ووجه الريف المصري بشكل خاص، وذلك بحضور وزراء الموارد المائية والري، ‏والتنمية المحلية، والصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ‏والتجارة والصناعة، ومحافظ المنوفية ونائبه، وعدد من القيادات التنفيذية ‏بالمحافظة، وكذلك اجتماع سيادته مع وزير المالية لاستعراض الملامح العامة ‏والتقديرات الأولية لمشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2021-‏‏2022، وذلك بحضور نائب وزير المالية للسياسات المالية، ونائب وزير المالية ‏للخزانة العامة، ورئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية، فضلاً عن اجتماع لاستعراض ‏أهم ملامح برنامج دعم وتنمية الصادرات الجديد، حيث أكد على وجود توجيهات من ‏الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بملف دعم الصادرات، وذلك بحضور وزيرة ‏التجارة والصناعة، والمدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات‎.‎

وتضمنت الاجتماعات أيضاً، وفقاً لما أبرزه التقرير، عقد سيادته اجتماع مع لجنة ‏الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بحضور زعيم الأغلبية البرلمانية، حيث أكد أن ‏الحكومة مهتمة بمشاركة القطاع الخاص في جميع المشروعات التنموية، فضلاً عن ‏الإسراع في إجراءات هيكلة الجهات الحكومية، وذلك بحضور وزراء التموين، ‏والتخطيط، والمالية، وقطاع الأعمال العام، ورئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس ‏النواب، إلى جانب اجتماع مع رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بحضور ‏زعيم الأغلبية البرلمانية، حيث تمت مناقشة عدد من ملفات مثل مشروعات تكرير ‏المنتجات البترولية، وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وإنتاج الكهرباء من الطاقة ‏الجديدة والمتجددة، وذلك بحضور وزراء الكهرباء والطاقة، والبترول والثروة المعدنية، ‏والبيئة، بالإضافة إلى اجتماع لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية ‏الجديدة، واستعدادات بدء التشغيل التجريبي للمباني الحكومية في أغسطس المقبل، ‏وذلك بحضور وزيري الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، ورئيس شركة ‏العاصمة الإدارية، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي وزارتي ‏الإسكان والنقل والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وكذلك اجتماع لبحث الترتيبات ‏الخاصة بفعاليات افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة بنهاية العام الجاري، بما يعكس ‏عظمة هذا المشروع الحضاري العملاق الذى يعبر عن مصر الحديثة، وذلك ‏بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس الهيئة الهندسية ‏للقوات المسلحة، ومسئولي وزارة الإسكان، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وإحدى ‏الشركات المتخصصة‎.‎

كما شملت اجتماعات السيد رئيس مجلس الوزراء، وفقاً للتقرير، اجتماعاً مع ‏مسئولي "البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية"، و"مؤسسة التمويل الدولية"، حيث ‏أعرب عن تطلع مصر لتدشين تعاون في أحد أهم المجالات ذات الأولوية لمصر ‏وهو تحلية المياه، وذلك بحضور وزيري التعاون الدولي، والإسكان والمرافق ‏والمجتمعات العمرانية، ومسئولي وزارتي التعاون الدولي والإسكان، بالإضافة إلى ‏عقد اجتماعين متتاليين لاستعراض مقترح الخطة الاستثمارية لوزارتي الاتصالات ‏وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك بحضور ‏وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان ‏والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولي الوزارات‎.‎

واستكمالاً لاجتماعات السيد رئيس مجلس الوزراء، فقد ترأس الاجتماع الأسبوعي ‏عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة مثل ‏الافتتاحات المتوقعة للمدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وجهود مواجهة ‏فيروس "كورونا، ومؤشرات أداء الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى اجتماع ‏لاستعراض أبرز ملامح الخطة الاستثمارية لوزارة التعليم العالي مثل إنشاء ‏الجامعات الجديدة، والمشروعات البحثية والخدمية، وذلك بحضور وزيري التخطيط ‏والتنمية الاقتصادية، والتعليم العالي والبحث العلمي، ومسئولي الوزارتين، فضلاً عن ‏عقد سيادته اجتماع لمناقشة الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل لوزارة الصحة، ‏والتي تتضمن الإسراع بتنفيذ التأمين الصحي الشامل، واستكمال المستشفيات بمبادرة ‏‏"حياة كريمة" وزيادة أسرة الحضانات والرعاية المركزة، وذلك بحضور وزيرتي ‏التخطيط والتنمية الاقتصادية، والصحة والسكان، ومسئولي الوزارتين‎.‎

وبشأن الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت قيام ‏سيادته بجولة تفقدية بمحافظة المنوفية لمتابعة سير العمل بالمشروعات التنموية ‏والخدمية بها، والمشروعات الجاري تنفيذها لتطوير قرى المحافظة ضمن مبادرة ‏‏"حياة كريمة"، وذلك برفقة وزراء الموارد المائية والرى، والتنمية المحلية، والصحة ‏والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتجارة والصناعة، ومحافظ ‏المنوفية، وكذا ممثلي مؤسسة "حياة كريمة"، بالإضافة إلى تفقد محطة مياه الشرب ‏بمركز الباجور بمحافظة المنوفية، وذلك برفقة وزراء الموارد المائية والري، والتنمية ‏المحلية، والصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتجارة ‏والصناعة، ومحافظ المنوفية ، فضلاً عن تفقد أعمال مشروع تبطين الترع في قرية ‏‏"سٌبك الضحّاك" التابعة لمركز الباجور، حيث اطلع على الموقف التنفيذي للمشروع ‏على مستوى محافظة المنوفية، وأكد على ضرورة إنشاء سور سلكي على حواف ‏الترع في الكتل السكانية لحماية الأهالي وأطفالهم ومنعاً لإلقاء المخلفات‎.‎

كما شملت الأنشطة أيضاً، تفقد رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه الأعمال الإنشائية ‏لمحطة مياه الحامول بمركز منوف، وذلك لدخولها الخدمة، حيث تبلغ تكلفة المحطة ‏نحو مليار جنيه وتخدم 350 ألف نسمة في مدينة وقرى مركز منوف وسرس ‏الليان، بالإضافة إلى تفقد أعمال تطوير مستشفى شبين الكوم التعليمي، ومشروع ‏إنشاء مبنى جديد للطوارئ والجراحات، وذلك ضمن جولته بمحافظة المنوفية، حيث ‏أكد على وجود توجيهات من رئيس الجمهورية برفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة ‏للمواطنين في كل المحافظات، فضلاً عن متابعة موقف تلقي ورصد واستجابة ‏الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية ‏الموحدة خلال شهر فبراير 2021، وذلك فى تقرير أعده مدير المنظومة، حيث تم ‏استقبال ورصد 91 ألف شكوى وطلب واستغاثة، وكذلك شهد سيادته توقيع ‏البروتوكول المنظم للمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل ‏بالغاز الطبيعي، وقام بالتوقيع وزيرا المالية، والتجارة والصناعة، بحضور مستشار ‏رئيس الجمهورية للشئون المالية، ونائب محافظ البنك المركزي‎.‎

واستكمالاً لأنشطة رئيس الوزراء، فقد شهد سيادته مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين ‏صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وجامعة جنوب الوادي، لإنشاء مركز ‏متكامل لعلاج مرضى الإدمان بالمجان بجامعة جنوب الوادي، وذلك بحضور وزيري ‏التعليم العالي والبحث العلمي، والتضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة ‏الصندوق، إلى جانب استقبال رئيس الوزراء السوداني على رأس وفد رفيع المستوى ‏يضم وزراء شئون مجلس الوزراء، والخارجية، والمالية والتخطيط الاقتصادي، ‏والتجارة والتموين، والري، والنقل، والاستثمار والتعاون الدولي، والصحة، ومدير ‏المخابرات العامة، بالإضافة إلى عقد رئيس الوزراء مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء ‏السوداني عقب جلسة المباحثات الثنائية الموسعة، حيث أكد على عدد من ملفات ‏العمل المشتركة خاصة الملفات الاقتصادية مثل الربط الكهربائي، والتعاون في ‏مجالات الغاز، والزراعة، والري، والتجارة والصناعة، بجانب ملف سد النهضة، ‏فضلاً عن عقد مباحثات مصرية سودانية موسعة بحضور وفدى البلدين، حيث أكد ‏أن مصر هي دائماً العمق الاستراتيجي للسودان كما كان السودان وسيظل هو ‏العمق الاستراتيجي لمصر، وأن الرئيس السيسي أكد أن التوجه الاستراتيجي للقيادة ‏والحكومة والشعب هو الدعم الكامل واللامحدود للأشقاء في السودان‎.‎

أما بشأن اللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على ‏مدار الأسبوع، أظهر التقرير، لقاء سيادته مع الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي ‏لاستعراض موقف استثمارات الشركة في مصر، حيث أكد على دعم الحكومة الدائم ‏للصناعة الوطنية، ورجال الأعمال الجادين، والحرص على تذليل كافة المعوقات ‏أمامهم، كما التقى بوزيرة البيئة لمتابعة موقف عدد من ملفات عمل الوزارة مثل ‏تطوير البنية التحتية في المحميات الطبيعية والأنشطة الخدمية والترفيهية، ومنظومة ‏المخلفات، فضلاً عن عقد لقاء مع سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر، ‏حيث وصف علاقات الدولتين بأنها نموذج فى علاقات الأخوة بين قيادة وشعب ‏البلدين قلما يتكرر‎.‎