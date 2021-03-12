حبس عصابة سرقة الدراجات في منطقة 15 مايو على ذمة التحقيقات 4 أيام

كتب سليم على – عبد الله محمود

قررت نيابة 15 مايو الجزئية، حبس تشكيل عصابي بمنطقة 15 مايو، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة، من "أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم" باكتشافه سرقة الدراجة النارية ملكه حال توقفها أمام مسكنه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمين بالجيزة).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما الدراجة النارية المستولى عليها، وبمواجهتهما اعترفا بسرقتها بأسلوب " توصيل الأسلاك "، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على الدراجة، واتهمهما بالسرقة.

وبتطوير مناقشتهما اعترفا أمام اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك"، كما أقرا بارتكابهما عدد (2) حادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط الدراجتان المستولى عليهما بمكان إخفائهما بعقار تحت الإنشاء كائن بدائرة القسم، وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على الدراجتين، واتهامهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.