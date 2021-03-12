حبس شخص 4 أيام بتهمة سب قيادات السكة الحديد ونشر الشائعات

كتب رضا حبيشي

قررت جهات التحقيق حبس "ش.ى" أدمن صفحة عالم النقل والسكك الحديدية 4 أيام على ذمة التحقيقات معه في الاتهامات الموجهة إليه بتهمة نشر معلومات مغلوطة عن السكة الحديد والترويج للشائعات وسب وقذف قيادات الهيئة، وذلك بناء على المحضر الذى سبق وحررته ضده الهيئة.

وسلم مسئول الشئون القانونية بهيئة السكة الحديد لجهات التحقيق حافظة مستندات عما نشره "ش ى" على صفحته التي خصصها في شأن السكك الحديد متهمه بسب وقذف قيادات الهيئة وتحريض السائقين والعاملين على الإضراب ونشر معلومات مغلوطة عن المرفق والترويج للشائعات عن السكة الحديد.

كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على أدمن صفحة عالم النقل والسكك الحديدية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" فى وقت سابق أمس، وذلك تنفيذا لقرار ضبطه وإحضاره على خلفية المحاضر التي قدمتها هيئة السكة الحديد ضد الصفحة التي كان يديرها "ش ى" من الخارج تتهمه بتحريض العاملين ضد الهيئة ومشروعات الدولة من خلال نشر معلومات مغلوطة وشائعات.