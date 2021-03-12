جيران الحاجة زينب المتبرعة بالقرط الذهبى: ضربت مثالا فى الوطنية والتضحية.. فيديو

شيع أهالى قرية منية سندوب بمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، والقرى المجاورة لها جثمان السيدة زينب والمعروفة إعلاميا بالسيدة المتبرعة بقرطها الذهبي لصندوق تحيا مصر، عقب صلاة الجمعة.
فيما أكد ضياء بيبرس أحد أهالى قرية منية سندوب، وجار الحاجة زينب، أنها ضربت مثالا للجميع فى الوطنية والتضحية وحب الأوطان، من أجل البلاد ونحن كشباب تعلمنا منها الكثير، وهى خير مثال لأمهات مصر كلها، فنحن نسعد به، والموضوع ليس فى التبرع بالقيراط الذهبى فقط وإنما الموضوع هو انها فكرت فى التبرع للوطن ومساعدته.
وأضاف بأنها تم تكريمها فى الدنيا عن طريق أدائها فريضة الحج من قبل الرئاسة، وقيام الرئيس السيسى بتكريمها على موقفه فى مساعدة البلد، والتكريم فى الآخرة فهى توفت يوم الجمعة وخلال أيام مباركة.
وأضافت إحدى السيدات بأنها كانت تقدم المساعدات للمساجد والمرضى وكانت دائما تسعى للخير للجميع.
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