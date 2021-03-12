اليوم السابع
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جمارك مطار أسيوط تحبط محاولة تهريب هواتف محمولة بقيمة 300 ألف جنيه

الجمعة، 12 مارس 2021 04:01 م
جمارك مطار أسيوط تحبط محاولة تهريب هواتف محمولة بقيمة 300 ألف جنيه السيد كمال نجم - رئيس مصلحة الجمارك
كتب: أحمد يعقوب

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تمكن رجال الجمارك بمطار أسيوط الدولي برئاسة حازم عبد الرشيد محمد ، مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة وكمية من مستحضرات التجميل بالمخالفة للقانون ، وبلغت قيمة التعويضات المستحقة على المضبوطات 300 ألف جنيه .
 
بدأت الواقعة أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من احدى الدول الخليجية، حيث اشتبه محمود أبوالسعود ، رئيس قسم تفتيش الركاب وأحمد المراغي رئيس قسم الأمن الجمركى في الراكب " ا. ص. ع " ،  وبسؤاله عما إذا كان يحمل بضائع تستحق سداد ضرائب أورسوم  جمركية أجاب بالنفى ، وتم تمرير حقائبه علي جهاز  الفحص بأشعة X-RAY بمعرفه أبوبكر محمد مأمور الفحص فأفاد بوجود أجسام معتمة ،  وبالعرض علي حازم عبد الرشيد ، مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة من أحمد مشرف وعمر المختار وحسن السكري ومحمد البدري وأحمد الحسيني لتفتيش أمتعة الراكب الشخصية فتبين وجود 20 هاتف محمول ، وعبوات مستحضرات تجميل مخبأة بين طيات الملابس ، قرر ياسين أحمد مصطفي ، مديرعام جمارك الأقصر والفروع إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 1 لسنة 2021 ، وفقا تعليمات السيد كمال نجم ،رئيس مصلحة الجمارك والدكتور أحمد القرنشاوي رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والبحر الاحمر وأشرف زيتون مدير عام الأمن الجمركي بالمنطقة الوسطى والجنوبية بتشديد الرقابة علي المطارات والمنافذ الجمركيه وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .

السيد كمال نجم

رئيس مصلحه الجمارك

مصلحه الجمارك

مطار أسيوط

جمارك مطار أسيوط

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