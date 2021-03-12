اليوم السابع
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تنفيذ 90% من مشروع محطة معالجة الصرف بقرى الحسينية بالشرقية ضمن "حياة كريمة"

الجمعة، 12 مارس 2021 05:00 ص
تنفيذ 90% من مشروع محطة معالجة الصرف بقرى الحسينية بالشرقية ضمن "حياة كريمة" الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أنه جارٍ الانتهاء من أعمال مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحى بقصاصين الشرق بمركز الحسينية، فوصلت نسبة التنفيذ إلى 90% ومن المقرر التشغيل التجريبى فى نهاية ديسمبر المقبل، وذلك فى إطار اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وقال المحافظ، لـ"اليوم السابع"، إن المحطة من المشروعات الهامة والتى ستوفر الخدمة فى قرى وتوابع المجاورة لها، ذلك ضمن جهود الدولة لتطوير البنية التحتية للقرى فى إطار مباركة حياة كريمة، والمحطة بطاقة استيعابية 13 ألف م3 /26الف م3/اليوم وبتكلفة إجمالية تبلغ 450 مليون جنيه، وتضم 10 محطات رفع وشبكات انحدار وخطوط طرد، ومن المقرر بدء التشغيل التجريبى للمشروع نهاية شهر ديسمبر، لافتا إلى أنه شدد على مضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات بالمشروع لسرعة الانتهاء منه طبقاً للجدول الزمنى المحددة .

كان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أعلن تحديد 41 قرية بمركز الحسينية لتدخل ضمن تنفيذ المبادرة الرئاسية لأعمال التطوير ورفع الكفاءة وتغيير الحياه بشكل عام، من خلال تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

وقال المحافظ، إن مركز الحسينية يمثل 31% من إجمالى مساحة المحافظة وظل لسنوات طويلة يعانى من الإهمال وعدم الاهتمام لذا فهو بحاجة ماسة لتقديم المزيد من الخدمات فكان لزاماً علينا إدراجه فى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى لتنفيذ أعمال التطوير بتلك القرى، مؤكداً ضرورة تضافر الجهود والتنسيق الجيد بما يضمن سرعه البدء فى تنفيذ المشروع وفق الجدول الزمنى الموضوع للانتهاء من تطوير قرى مركز الحسينية ليتم البدء فى تنفيذ المشروع بباقى مراكز المحافظة وخاصه ذات الخدمات القليلة .

ومن خطط التطوير الشاملة التى سيتم تنفيذها بقرى مركز الحسينية والتى تشمل تنفيذ مشروعات الصرف الصحى بتطوير شبكات انحدار ومحطات رفع ومحطات معالجة - مد وتدعيم واحلال وتجديد شبكات مياه الشرب - مد شبكات الغاز الطبيعى - توصيل شبكات الاتصالات المحدثة - رصف الشوارع الرئيسية والطرق الواصلة بين القرى - توفير خدمات الانارة العامة بتطوير شبكات الكهرباء من أكشاك وأعمدة انارة - توفير الخدمات التعليمية بإنشاء مدارس جديده - إنشاء الوحدات الصحية والشبابية - إنشاء وحدات خدمات الطب البيطرى - إنشاء خدمات التضامن الاجتماعى - بالإضافة الى أعمال إحلال وتجديد الكبارى بقطاع الرى.


مركز الحسينيه

محافظ الشرقية

حياة كريمة

اخبار الشرقيه

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