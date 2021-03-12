تمديد ساعات العمل بـ27 مقرا للأحوال المدنية إلى الـ9 مساء

كتب محمود عبد الراضي

مدد قطاع الأحوال المدنية، ساعات العمل حتى التاسعة مساءً في نحو 27 سجلا مدنيا على مستوى الجمهورية، وذلك بهدف منع الزحام، والعمل على راحة المواطنين واستخراج الأوراق بسهولة ويسر.

وشهدت الأحوال المدنية ـ بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق ـ تطوراً ضخماً، بما يتيح للمواطن الحصول على الخدمة بسهولة ويسر، حيث أتاحت الأحوال المدنية بعض الخدمات عن طريق مركز الـ"كول سنتر" من خلال الاتصال التليفونى على أرقام "16582 – 90070999 – 24004400"، ويجرى توصيل الخدمة المطلوبة للمواطن بمحل إقامته من خلال البريد المؤمن.

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، وإنما أتاحت وزارة الداخلية بإشراف اللواء طارق صابر مساعد وزير الداخلية للمواطنين استخراج الأوراق الثبوتية "وثائق الزواج والطلاق والميلاد والقيد العائلى" بـ10 لغات مختلفة، أبرزها "الإنجليزية والفرنسية والألمانية"، وجاءت هذه التسهيلات على المواطنين، لتوفير العناء عليهم، وعدم اللجوء لمكاتب ترجمة الأوراق الثبوتية.

ولم يقتصر التطوير على الرقمنة، وإنما جرى تطوير المبانى لاستقبال الراغبين فى استخراج الأوراق من خلال المقار المتواجدة على مستوى الجمهورية، ورفع كفاءة العديد منها وإنشاء مبانى جديدة، ومد ساعات العمل فى بعضها للتاسعة مساءً، وذلك بهدف تخفيف الضغط على المبانى والقضاء على الزحام.

"كبار السن" و"المرضى" كان لهم نصيب فى التطوير، من خلال تخصيص أماكن لهم لاستخراج الأوراق الثبوتية الخاصة بهم، مع إيفاد مأموريات بإشراف مدير إدارة الإعلام والعلاقات بالأحوال المدنية لغير القادرين على الحركة لمنازلهم لاستخراج الأوراق الثبوتية لهم.