تقارير تنتظرها جهات التحقيق لإحالة قضية مقتل صاحب محل "الفقير" للجنايات

كتب أحمد الجعفرى

بعد مقتل صاحب محل "الفقير" للمأكولات على يد 4 خفراء بسبب خلافات متعلقة بحراسة مزرعة خاصة به، اتخذت جهات التحقيق عدة خطوات لكشف تفاصيل الجريمة بشكل كامل، وتنتظر جهات التحقيق عدة تقارير لإحالة القضية للمحكمة المختصة.

تنتظر النيابة تقرير الطب الشرعى فى الجيزة، بشأن الصفة التشريحية الخاص بجثة صاحب محل الفقير الذى قتل على يد 4 متهمين بسبب خلافات بينهم، لتحديد أسباب الوفاة بشكل مفصل، والإصابات التى لحقت بالمجني عليه وأسفرت عن وفاته.

كما تنتظر النيابة تقرير المعمل الجنائي بشأن فحص الأسلحة النارية المضبوطة بحوزة المهتمين، لكتابة تقرير واف عنها، ومقارنتها بالمقذوف المستخرج من جثمان الضحية، للتأكد من أنها المستخدمة في الجريمة.

وكشفت تحريات مباحث الجيزة، تفاصيل حادث مقتل صاحب محل مشويات الفقير بمدينة 6 أكتوبر، أن خلافا نشب بين المجني عليه و4 خفراء "خاص"، بسبب النزاع على تولى حراسة المزرعة الخاصة بالمجنى عليه، وأثناء قيام صاحب المزرعة بفض المشاجرة، اخترقت طلقة أصابت رأس صاحب المحل وأنهت حياته.

وتوصلت تحريات رجال المباحث، إلى أن المجني عليه يمتلك محل مشويات ومأكولات بمنطقة فيصل، بالإضافة إلى مزرعة، ومحل، وأن الخلاف خاص بعمل المتهمين لدى المجني عليه، وانتقل خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة مسرح الجريمة، والتحفظ على عينات من دماء المجني عليه، بالإضافة إلى التحفظ على فارغ الرصاص.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص داخل المزرعة الخاصة به، بمدينة 6 أكتوبر، انتقل العقيد فوزي عامر مفتش مباحث قطاع أكتوبر، إلى محل الواقعة، وتبين أن 4 خفراء "خاص"، وراء ارتكاب الجريمة، وحدد المقدم إسلام سمير رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر هوية المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وتولت النيابة التحقيق.