اليوم السابع
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تعرف على مصير 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بالمعصرة

الجمعة، 12 مارس 2021 04:00 ص
تعرف على مصير 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بالمعصرة تنقيب عن الاثار - أرشيفية
كتب سليم على

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تمكنت مباحث القاهرة، من القبض على 3 أشخاص متورطين بالتنقيب عن الآثار فى منطقة المعصرة، وحررت محضرا بالواقعة.

وأكدت تحريات ومعلومات قسم شرطة المعصرة تورط بعض الأشخاص فى التنقيب عن الآثار داخل عقار كائن بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط 3 أشخاص، مقيمين بمحل البلاغ، حال تورطهم فى التنقيب عن الآثار داخل شقة كائنة بالدور الأرضى بأحد العقارات، بداخلها حفرة قطرها 1.5 متر بعمق 10 أمتار- وأدوات تنقيب.

وبمواجهتهم اعترف المتهمون بالحفر للتنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين :

يقول المشرع ، إن المادة 41 من من قانون العقوبات تنص على: كل من حاول التنقيب عن الآثار يعاقب بالسجن من سنة الـ3 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه.

وأضاف المشرع ، أن العقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد حال نجاح المتهمين من خلال النبش والتنقيب فى استخراج قطع أثرية ففى هذه الحالة تقترن جريمة التنقيب بجريمة أخرى وهى الاتجار فى الآثار.


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