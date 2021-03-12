تعرف على الحالة الصحية وأسماء الـ23 مصابا في حادث انقلاب سيارة بالإسماعيلية

الإسماعيلية - السيد فلاح

ينشر "اليوم السابع"، أسماء مصابى حادث انقلاب سيارة نصف نقل على طريق أبو سلطان التابع لمركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، حيث لقي شخصان مصرعهما وأصيب 23 آخرون في حادث انقلاب سيارة نصف نقل على طريق أبو سلطان بالإسماعيلية، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بـ 15 سيارة إسعاف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الصدر بالإسماعيلية، بينما تم نقل المتوفين إلى مستشفى التل الكبير المركزي.

وكشف مصدر طبى أسماء المصابين وحالتهم الصحية، وهم كريم محمد هلال، 15 عامًا، جرح قطعي بالرأس، وهاجر عبد الرحمن حسين، 10 سنوات، كدمات وسحجات، السيد محمد محمود، 16 عام، كدمات وسحجات، وعبد الله خالد، كدمات وسحجات، ونهي حسن إبراهيم، اشتباه كسر، وزينب عبد الرحمن، 9 سنوات، كدمات وسحجات، والسيد محمود أحمد، 25 سنة، اشتباه خلع الكتف الايسر، عبد الرحمن عبد الرؤوف 21 سنة، كدمات وسحجات وجرح بالرأس، ومحمد محمود أحمد، 20 عامًا، كدمات بالظهر، ومحمد سليمان محمد، 16 عامًا، ما بعد الارتجاج، وحسين خالد إبراهيم، 11 سنة، كدمات وسحجات، والسيد عبد السلام، كدمات شديدة بالصدر، وعبد الرحمن السيد محمد، 21 عامًا، كدمات واشتباه كسر، مؤمن أحمد حسين السيد، 14 سنة، ومحمد عبد الحميد محمد، 25 سنة، ما بعد الارتجاج، والسيد محمد محمد، 16 سنة، جرح بالجبهة، وإسلام محمد محمد، 9 سنوات، كدمات، وأمل محمد عبد العطية، 14 عامًا، اشتباه كسر بالركبة، وحسن شحاتة عثمان، 17 عامًا، خالد سامح حسين، 17 عامًا، أحمد أشرف، كدمات بالرأس.

‏تلقى اللواء ياسر نشأت، مساعد ‏وزير الداخلية لأمن الإسماعيلية، إخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل تقل عمال من محافظة الشرقية أثناء توجهه إلى العمل، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 23 شخصا وتم دفع به 15 سيارة إسعاف من قبل مرفق إسعاف الإسماعيلية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الصدر بالإسماعيلية وتنوعت إصابتهم بين جروح وكسور وصحة جات بالجسم.