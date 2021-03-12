تعرف على التغطيات التأمينية ضد الحريق بعد حادث مصنع العبور

كتب- حسام الشقويرى

تعد التغطيات التأمينية ضد الحريق من المنتجات التأمينية الهامة التى يقدمها سوق التأمين للجمهور، حيث يلعب دوراً فى الحفاظ على ممتلكاتهم ومسؤولياتهم تجاه الغير، وكذلك حماية الممتلكات العامة من خلال تعويض الأضرار التى تحدث فى أعقاب وقوع الأخطار المؤمن منها، وخاصة فيما يتعلق بالمصانع التى تتكبد الكثير من الخسائر فى حال تعرضها لحادث حريق، مما يتطلب معه وجود تأمين يوفر قدر كبير من التعويض لتلافى هذه الخسائر، وإمكانية استئناف العمل مرة أخرى.

والتأمين ضد خطر الحريق فى مصر له أكثر من شكل فى الوثائق الصادرة عن الشركات، فهناك وثائق للتأمين ضد خطر الحريق الأولى ، وهى وثيقة الحريق العامة ويتم إصدارها لجميع الممتلكات سواء مصنع أو منزل أو محل تجارى أو مكتب، وتغطى التلفيات الناجمة عن آثار الحريق ، وثانى هذه الوثائق وثيقة حرائق وأخطار إضافية والثالثة التى تتضمن خطر الحريق هى وثيقة حماية الأسرة.

ويغطى هذا النوع من التأمين الأضرار والخسائر التى قد يتكبدها المؤمن له نتيجة نشوب النيران واحتراق أملاكه المؤمنة أو جزء منها، وعادة يغطى عقد تأمين الحريق فقط أخطار الحريق والصواعق، ولكن هناك أخطاراً أخرى إضافية من الممكن إضافتها إلى عقد تأمين الحريق وتسمى هذه الأخطار بالأخطار المصاحبة أو بالتأمينات التكميلية ومنها: تأمين أعمال الشغب والاضطرابات العمالية ، تأمين الفعل الضار المتعمد أو ما يسمى بالأذى العمد، تأمين تسرب المياه وانفجار مواسير المياه وطفح الخزانات، تأمين الفيضانات والأعاصير والعواصف والزوابع، تأمين أخطار الزلازل، تأمين الاصطدام والتصادم،تأمين سقوط أجسام من الجو غير الحربية، تأمين أخطار الثلوج والبرد، تأمين أخطار السرقة، تأمين خسارة الربح.

ويتم احتساب قسط إضافى فى حال شمول أى تغطية إضافية من المذكورة أعلاه على وثيقة التأمين ، ويمكن تمديد التغطية لتشمل خسارة الدخل والأجور الثابتة لتشغيل المؤسسة بسبب توقف الأعمال الناتج عن أى من الأخطار المؤمن عليها نتيجة تضررها، ويحتسب قسط التأمين على أساس نسبة (بالألف) من المبلغ الإجمالي المؤمن عليه, ويحدد وفقاً لطبيعة المبنى وعناصر الأخطار الأخرى ووسائل الأمان، وفيما يتعلق بشرط النسبية فإنه إذا تبين وقت حصول الهلاك أو الضرر أن القيمة الحقيقية للممتلكات المؤمن عليها تزيد عن مبلغ التأمين المحدد فى الوثيقة، فإن المؤمن له يعتبر بمثابة المؤمن الشخصى على الفرق ويتحمل حصته النسبية من قيمة الهلاك أو الضرر.