تعرف على التحويلات المرورية لاستكمال أعمال مسار "المونوريل" بمدينة نصر

كتب عبد الرحمن سيد

تجرى الإدارة العامة لمرور القاهرة، تحويلات لحركة السيارات بمدينة نصر، لاستكمال مسار "المونوريل" لمدة يومين، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وستقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال استكمال مسار "المونوريل" أسفل كوبرى يوسف عباس (بنطاق مناطق مدينة نصر)، الأمر الذى يستلزم غلق كلى لطريق النصر القادم من إمتداد رمسيس إتجاه ميدان الشهيد هشام بركات.. وتحويل حركة المرور يميناً إتجاه شارع يوسف عباس من أمام مستشفى دار الفؤاد وعدم الإستكمال إتجاه ميدان الشهيد هشام بركات إعتباراً من 5 مساءً يوم الجمعة الموافق 12/3/2021 وحتى الساعة 6 صباحاً يوم السبت الموافق 13/3/2021 .

وتعين الإدارة العامة لمرور القاهرة ، الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.