تعرف على أفضل طريقة لشرب الماء لعدم الإصابة بالجفاف وكمية السوائل التى يحتاجها الجسم

كتبت هند عادل

شرب الماء ساخنًا أو باردًا يحافظ على صحة جسمك، ولكن في حالة الرغبة في تجنب الجفاف، فإن الماء الدافئ هو الخيار الأفضل، يتكون حوالي 70 % من أجسامنا من الماء وللحفاظ على وظيفتها الداخلية بشكل جيد، نحتاج إلى الحفاظ على كمية السوائل في الجسم، يلعب الماء عدة أدوار مهمة في الجسم، فهو يرطب المفاصل ويشكل اللعاب والمخاط ويعزز صحة الجلد وينظم درجة حرارة الجسم ويطرد السموم من الجسم.

ووفقا لتقرير لموقع time now news يمكن أن تؤثر درجة حرارة الماء على الهضم والدورة الدموية وقد تساهم في حدوث الصداع ولكن عندما تكون مهتمًا بشكل خاص بالحفاظ على رطوبتك، فإن شرب الماء الدافئ يعد خيارًا أفضل.

قد يبدو شرب كوب من الماء البارد في أيام الصيف الحارة شيء جيد للغاية لكنه لا يرطبك كما تفعل المياه الدافئة، يمكن للماء البارد أن يروي عطشك ولن يرطبك ، فعندما يدخل الماء الدافئ الجسم ، فإنه يوسع جميع القنوات الدقيقة هذا يسمح للماء بالانتقال في جميع أنحاء الجسم إلى كل زاوية عندما تشرب الماء البارد تنقبض هذه الأوعية ولا تصل إلى كل خلية في جسمك.

فوائد أخرى لشرب الماء الدافئ



في حين أن شرب الماء بأي درجة حرارة يمكن أن يدعم الصحة العامة ، فإن الماء الدافئ يوفر بعض الفوائد الصحية الإضافية، يمكن لكوب من الماء الدافئ في الصباح أن يرطبك ويطرد السموم من الجسم، إن تناوله قبل الوجبة يمكن أن يساعد في عملية الهضم ، ويساعد في الحفاظ على كمية السعرات الحرارية التي تتناولها ويزيد من امتصاص الجسم للعناصر الغذائية عندما تعاني من البرد والأنفلونزا ، يمكن أن يساعد كوب من السائل الدافئ في محاربة البكتيريا إلى جانب ذلك ، فهو مفيد لبشرتك ويمكن أن يقلل من الإجهاد.

كمية السوائل التي تحتاجها في اليوم



تختلف متطلبات الجسم للسوائل عن بعضها البعض قد يحتاج بعض الأشخاص إلى مزيد من السوائل أكثر من غيرهم اعتمادًا على ظروفهم الصحية ومستوى نشاطهم البدني، قبل أن تقرر شرب المزيد من الماء ، عليك تقييم احتياجات جسمك من السوائل، بشكل عام يُنصح الشخص السليم بتناول 1920 مل أو 8 أكواب من الماء في اليوم ، وفقًا للأكاديمية الوطنية للطب (NAM) بالولايات المتحدة الأمريكية، يجب أن يستهلك الرجال 3700 مل والنساء حوالي 2700 مل من السوائل يوميًا، يشمل ذلك السوائل من الماء والمشروبات الأخرى والأطعمة.