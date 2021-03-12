تطوير وحدات صحية بمدينة الحسينية فى الشرقية ضمن "حياة كريمة"

الشرقية - إيمان مهنى

أجرى الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل الصحة بالشرقية، زيارة لمدينة الحسينية يرافقه المهندس حسام عادل، والمهندس سيد مصطفى من اللجنة المشكلة من المكتب الاستشارى المكلف من قبل وزارة الصحة والسكان لتطوير ورفع كفاءة منافذ تقديم الخدمة الطبية بمركز ومدينة الحسينية، ضمن المبادرة الرئاسية، للمرور على وحدات الرعاية الصحية الأولية.

وذكر بيان، أنهم تفقدوا المراكز الطبية بسماكين الغرب، والشيخ بشير، ومنشأة أبو عامر، وأم صوير، وإزولين، وسعود، وجزيرة عليوة، والمركز الطبى بالحسينية، تم خلالها المعاينة على الطبيعة للمباني، ومراجعة التقارير الفنية للوحدات والتى سيتم تطويرها ما بين إنشاء مبان جديدة، وإحلال وتجديد، لرفع كفاءتها حسب الحالة الفنية لكل وحدة، وفى حضور مدير الإدارة الصحية بالحسينية تفقد وكيل الوزارة أيضاً خدمات الرعاية الأولية المقدمة للمواطنين، والخدمات الطبية المقدمة بالمبادرات الرئاسية لدعم صحة المرأة، والأم والجنين، والكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثى الولادة، وقام بمتابعة نشاط هذه الوحدات، ومؤشرات أدائها، والتأكد من انتظام سير العمل.

وأكد الدكتور هشام مسعود، أن القيادة السياسية تولى اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أى جهد فى تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة لهم، والدعم المستمر من المحافظ، مضيفاً أن تكلفة المشروعات الصحية، وتطوير الخدمات الصحية بالمحافظة خلال العام الماضى تخطت أكثر من نصف مليار جنيه، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.