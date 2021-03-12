تشميع 3 مراكز دروس خصوصية وضبط 7 آلاف رغيف قبل تهريبه بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على المقاهى والكافتريات ومراكز الدروس الخصوصية للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غيرالملتزمين.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ للحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بحملات على مراكز الدروس الخصوصية وأسفرت الحملة عن غلق 3 مراكز للدروس الخصوصية بشارعى الدروس وشلتوت وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأكد محافظ الشرقية، أنه لن يتهاون ولن يسمح بمخالفة القانون وتوقيع الإجراءات الرادعة حيال أصحاب مراكز الدروس الخصوصية المخالفين لقرارات مجلس الوزراء لمنع التجمعات وغلقها على الفور وإتخاذ الاجراءات القانونيه حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية لفايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء وإستغلال المواطنين وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

أوضحت وكيلة الوزارة أن إدارة تموين صان الحجر برئاسة محمد عبدالله نوفل مدير الإدارة وبحضور إيهاب خاطر رئيس المدينة قد تمكنوا من ضبط سيارة رقم ر د ط 9465 محمل عليها 7 آلاف رغيف خبز بلدى وآلى بغرض تهريبه وبيعه فى السوق السوداء بقرية الهيطه بنطاق مدينة صان الحجر.

فتم التحفظ على الخبز وتسليمه لأحد المخابز لإعادة توزيعه على المواطنين بالسعر المدعم بالبطاقات التموينية و تحرير المحضر رقم 142 صان الحجر جنح امن دولة طوارئ ضد سائق السيارة المضبوطة والتحفظ على السيارة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال صاحبها المخالف.

كما أكد محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات إزالة التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية وخاصة الأراضى المجاورة للمناطق السكنية حفاظاً على الرقعة الزراعية داخل نطاق المحافظة مشدداً على رؤساء المراكز والمدن بتوجيه ضربات رادعه لكل من تسول له نفسه التعدى على الأرض الزراعية دون تهاون مع أحد وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، شنت رئاسة مركز ومدينة بلبيس حملات إزالة التعديات المخالفة على الأرض الزراعية بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأسفرت تلك الحملات عن قيام رئيس الوحده المحلية بأولاد سيف بوقف أعمال صبه سقف للدور الثانى علوى بمنزل مخالف بقريه أولاد مهنا التابعة لوحدة أولاد سيف على مساحه 70 متر وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

كما قام رئيس الوحدة المحليه بالزوامل بفك شدة خشبيه بالدور الأول علوى لمنزل بعزبة ابو شرف على مساحة 70 م كما تم إزالة و فك شدة خشبيه بالدورالثالث علوى بعزبة ابو طاحون على مساحة 80 م وتم اتخاذ الإجراءات القانونيه ضد المخالفين.

فى سياق متصل قام رئيس الوحدة بالعدلية بحملة إزالة مقابر بدون إحلال وتجديد بمقابر قرية الشغانبة على مساحة 30 متر وتم إتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتستمر الأجهزة التنفيذية فى تنفيذ قرارات الإزالة دون تهاون مع المخالفين وفرض هيبة الدولة على المخالفين.