اليوم السابع
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تحرير 5486 مخالفة مرورية متنوعة أعلى الطرق السريعة والصحراوية

الجمعة، 12 مارس 2021 12:05 م
تحرير 5486 مخالفة مرورية متنوعة أعلى الطرق السريعة والصحراوية حملات مرورية_أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد _ عبد الله محمود

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

 

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة الاخيرة بأشراف اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية عن ضبط 5486 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1880 تجاوز السرعة المقررة، 248 مخالفة السير بدون تراخيص، 7 مخالفات موقف عشوائى، 48 مخالفة شروط التراخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.


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ضبط المخالفات

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