بولندا تطرد اثنين من دبلوماسيى روسيا البيضاء تطبيقا لقاعدة "المعاملة بالمثل"

وارسو (رويترز)

طردت بولندا اليوم الجمعة، اثنين من دبلوماسيى روسيا البيضاء فى خطوة وصفها مسؤول بولندى بأنها من قبيل "المعاملة بالمثل" وسط أزمة دبلوماسية بين الدولتين الجارتين، وجاءت خطوة وارسو بعد طرد دبلوماسى بولندى من روسيا البيضاء هذا الأسبوع.

وقال مارتشين شيداش نائب وزير خارجية بولندا على تويتر "بسبب البادرات غير الودية المستمرة من جانب منسك تجاه الدبلوماسيين البولنديين قررت وزارة الخارجية طرد القنصل العام لروسيا البيضاء فى بيالستوك وكذلك القنصل من وارسو طبقا لقواعد المعاملة بالمثل".

وكثيرا ما نددت الحكومة البولندية بزعيم روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو ودعت لفرض مزيد من العقوبات على مينسك.