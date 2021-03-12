بدء تنفيذ مشروع الصرف الصحى بقرية الخادمية وتبطين ترعة المفروزة فى كفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهدت مدينة كفر الشيخ وقرى المركز، عددا من الحملات لإزالة الإشغالات، واستكمال مشروع الصرف الصحى بقرية الخادمية، وبدء العمل لإنشاء نافورة بأكبر ميادين العاصمة، تنفيذاً لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وقال أشرف اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، إنه أشرف على بدء العمل بميدان عابدين، لإنشاء نافورة فى أكبر ميادين كفر الشيخ تقاطع شارع المصنع مع الـ47، مساء اليوم الجمعة، تنفيذا لتوجهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتطوير ميادين كفر الشيخ.

وأضاف مبروك، فى بيان له، أنه جارى استكمال تنفيذ مشروع الصرف الصحى لقرية الخادمية بمسافة 95 مترا، ليربط شبكة الصرف الصحى مباشرة بمحطة الصرف الصحى بدلا من البدلات والغاطس الذى دام خمسة عشر سنة.

وأكد مبروك، أنه تلقى شكوى من أهالى عزبة أبو عمر من وجود قمامة على شط المصرف يلقيها الأهالى، وتم رفعها وتعقيم المنطقة وسط فرحة أهالى قرية أبو عمر، كما تابع حملة النظافة بقرية دقميرة، وجارى تبطين ترعة المفروزة المارة بعزبة سلام، وعزبة السرايا التابعة للوحدة المحلية دقميرة، بمسافة 2 كيلو متر وجارى استكمال وتنفيذ الصرف الصحى لقرية الخادمية.



استمرار اعمال التبطين



انشاء نافورة بميدان عابدين بكفر الشيخ