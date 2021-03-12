بايدن يحتفل بتمرير حزمة إغاثة كورونا.. ويؤكد: تخدم الأطفال والتعليم بشكل خاص

كتبت: نهال أبو السعود

عقد الرئيس الأمريكى جو بايدن ونائبته كامالا هاريس مؤتمرا مع القادة الديمقراطيين فى حديقة ‏الورود بالبيت الأبيض مساء اليوم الجمعة، للاحتفال بتمرير مشروع قانون إغاثة كورونا، والذى تبلغ قيمته 1.9 تريليون ‏دولار.

وقال بايدن خلال كلمته "شكرا لأعضاء مجلس النواب والشيوخ على تحقيق ذلك، ولقد ‏خدمت 36 عامًا فى مجلس الشيوخ، وأعرف مدى صعوبة تمرير تشريعات رئيسية، لا سيما عندما ‏يكون لدينا مثل هذه الأغلبية الصغيرة فى كلا المجلسين".‏

وأضاف بايدن فى كلمته، أن حزمة الإغاثة التى تم تمريرها تعد أكبر استثمار لصالح الأطفال وتخدم التعليم بشكل خاص، مجدداً شكره للكونجرس الأمريكى.

وبدوره، أشاد زعيم الأغلبية فى مجلس الشيوخ تشاك شومر ورئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسى بقيادة ‏بايدن، وشكروا الديمقراطيين الذين عملوا على مشروع القانون.‏

وقال شومر: "لقد كان عاما طويلا وصعبا هنا فى أمريكا (في إشارة إلى الفترة التي بدأت منذ انتشار وباء كورونا) فقدنا الكثير في وقت قصير، ولكن أخيرا ‏الأمل فى الأفق والمساعدة في الطريق".‏

كما شكرت هاريس بايدن خلال كلمتها على قيادته، قائلة إنه كان لديه هدف ولديه إيمان بأن ‏الشعب الأمريكى سوف يدعم الخطة.‏

فيما قالت نائبة الرئيس، كامالا هاريس: "سيرى الأمريكيون ما فعلناه هنا سيدى الرئيس .. وسيشعرون بتأثير هذا القانون على ‏مدى أجيال قادمة.. بسببك وصلت المساعدة وباسم أمتنا أشكرك".‏

ووقع بايدن التشريع ليصبح قانون أمس، وستبدأ مدفوعات الدعم في الوصول إلى ملايين الأمريكيين ‏في أقرب وقت في نهاية هذا الأسبوع.‏

وتشمل الميزات الرئيسية لحزمة الإغاثة دفعات شيكات تصل إلى 1400 دولار لكل شخص سترسل ‏أموالاً إلى حوالي 85% من الأسر، و350 مليار دولار من المساعدات الحكومية والمحلية ومساعدة ‏الشركات الصغيرة التي تضررت من الوباء ولأبحاث اللقاحات وتطويرها وتوزيعها ومساعدات الأسر ‏ذات الدخل المنخفض على دفع الإيجار.‏