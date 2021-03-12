انهيار جليدى أسفل الجبل يبتلع الطريق فى ألاسكا.. صور وفيديو

كتب هيثم سلامة

تجرى فرق مكافحة الانهيارات الجليدية عمليات تفجير للجليد غير المستقر فى ألاسكا لمنع الانهيارات الطبيعية المدمرة، والذى تسبب فى قطع الطريق لعدة ساعات، لإزالة كومات من الثلوج، وذكرت جريدة ديلى ميل البريطانية، أن فرق مكافحة الانهيارات الجليدية استخدمت المتفجرات للتخلص من الثلوج غير المستقرة.









وأفاد التقرير، أن خبراء من وزارة النقل في ألاسكا بدأوا فى تنفيذ الانزلاق الجليدى فى جونو باستخدام المتفجرات كجزء من إجراء خاضع للرقابة يتم لمنع الانهيارات الطبيعية المدمرة.

ويظهر من خلال الفيديو الانهيار الجليدى أسفل الجبل، حيث تجمعت الثلوج بسرعة لتبتلع أحد الطرق، كما يمكن رؤية مادة متفجرة تنفجر على قمة الجبل المغطى بالثلوج وفى غضون ثوانٍ تبدأ الثلوج فى التحرك، وتتدفق الثلوج سريعة الحركة أسفل التل قبل أن تتجمع معًا وتتدحرج إلى أسفل، لتبتلع الطريق وتتحول فى النهاية إلى كومة كبيرة، ونتيجة للانهيار الجليدى سقطت عدة أشجار، حيث ألقيت ثلوج على ارتفاع قدمين على الطريق فى الأسفل.

وأشار التقرير إلى أنه تم قطع الوصول إلى الطريق لعدة ساعات حيث عملت الفرق على إزالة كومة الثلج الكبيرة، وقالت دائرة النقل، إنها أجرت الانهيار الجليدى الخاضع للرقابة لإطلاق كتلة ثلجية غير مستقرة، والتى إذا تحركت بشكل طبيعى لكانت ستصبح كبيرة وخطيرة للغاية.

ويشار إلى أنه من المفترض أن يتم تنفيذ الانهيارات الجليدية الخاضعة للرقابة بانتظام في مناطق ألاسكا المعرضة للانهيارات الجليدية في محاولة لتحسين السلامة على الطرق السريعة، ويستخدم خبراء النقل في ألاسكا المتفجرات لإحداث الانهيارات الجليدية بالقرب من طريق سيوارد السريع وطريق ريتشاردسون السريع وطريق دالتون السريع، وكذلك طريق ثين فى جونو.