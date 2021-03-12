وأوضحت أن فرق الإطفاء يقوم بإخماد النيران، باستخدام معدات عالية الارتفاع، وتم تجهيز نقاط إيواء مؤقتة لسكان المبنى، المؤلف من 8 طوابق، والبالغ عددهم 300 شخص الذين تم إجلاؤهم من بيوتهم بسبب الحريق، ويشارك في إطفاء الحريق 130 شخصا، و34 قطعة من المعدات المختلفة.