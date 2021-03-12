أ ش أ

قالت وزارة حالات الطوارئ الروسية، "إن النيران اندلعت في مبنى سكني من ثمانية طوابق في مدينة أنابا الواقعة على ساحل البحر الأسود في جنوب البلاد"، وذكرت الوزارة، أن الحريق يغطى مساحة 1500 متر مربع، ويجرى إجلاء السكان من البناية المحترقة، مضيفة أن الحريق وقع في الطابق الأعلى من المبنى السكني، وتم وصفه بأعلى درجات الخطورة والتعقيد.