اليوم السابع
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انتشال جثث ضحايا غرق مركب بمصرف زراعى فى الخارجة

الجمعة، 12 مارس 2021 12:10 ص
انتشال جثث ضحايا غرق مركب بمصرف زراعى فى الخارجة جانب من جهود الإنقاذ النهرى بالوادى الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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نجحت جهود الإنقاذ النهرى بالوادى الجديد، فى انتشال ضحايا حادث غرق مركب صغير، فى مصرف زراعى بمركز الخارجة والذى أسفر عن مصرع 3 أطفال بينما جرى إنقاذ 5 آخرين، حيث ورد إخطار أمنى إلى اللواء محمد توفيق، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادى الجديد، من إدارة شرطة النجدة يفيد بسقوط 8 أطفال من على مركب صغيرة فى مصرف زراعى بمنطقة أرض المعلمين بالخارجة وغرق 3 منهم خلال ولم يتمكنوا من الخروج فلقوا مصرعهم غرقا.

 

وجرى إنقاذ 5 منهم بينما لقى مصرعهم 3 أطفال وجرى استخراج جثة "محمد مصطفى سعيد" 15 سنة ونقلها لمستشفى الخارجة العام، وسليمان عمرو الشاذلي، 15 سنة، ويوسف ناصر يوسف معوض، 15 سنة، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.


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