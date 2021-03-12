اليوم السابع: "فيتش" نمو الاقتصاد المصري 6% العام المالي المقبل

تتابع اليوم السابع في عددها المطبوع الصادر غداً السبت العديد من القضايا والتقارير، أبرزها، تقرير عن توقعات لمؤسسة «فيتش» نمو الاقتصاد المصري 6% العام المالي المقبل، فضلاً عن تقارير سياسية ورياضية وفنية متنوعة.

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