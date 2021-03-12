الملكة إليزابيث تظهر علنا لأول مرة منذ مقابلة هارى وميجان

لندن (روتيرز)

ظهرت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا للعلن لأول مرة منذ مقابلة حفيدها الأمير هارى وزوجته ميجان التى أثارت عاصفة فى أروقة البلاط الملكي، لكنها لم تشر إلى تلك الأزمة التى عصفت بعائلتها.

الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا

وفى مقابلة مع المذيعة الأمريكية أوبرا وينفرى بثت يوم الأحد الماضي، قالت ميجان إن فردا من العائلة المالكة أطلق تعليقا عنصريا يتعلق بابنهما آرتشي، فى حين انتقد هارى العائلة فى طريقة تفاعلها مع معاملة الصحافة لزوجته.

وأصدر قصر بكنجهام بيانا يوم الثلاثاء باسم الملكة إليزابيث جاء فيه أن أفراد العائلة المالكة شعروا بالحزن عندما علموا بالأحداث التى مر بها الأمير هارى وزوجته ميجان فى السنوات القليلة الماضية.

وفى مكالمة عبر الفيديو مع علماء وأطفال مدارس لإحياء أسبوع العلوم البريطاني، لم تتطرق الملكة إلى المقابلة، خاصة وأن نهج العائلة المعتاد إزاء تصريحات كهذه هو أنها أمر عائلى خاص.

وبدلا من ذلك ناقشت الملكة آخر المستجدات فى مهمة (برسيفيرانس) التى أطلقتها وكالة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) إلى سطح المريخ، كما ناقشت أيضا اكتشاف نيزك نادر هبط فى جلاستيرشير، غرب بريطانيا الشهر الماضي، وهو أول نيزك تم اكتشافه فى المملكة المتحدة منذ 30 عاما.