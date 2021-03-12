الكشف وعلاج 1899 مواطن بقرية الشيخ عبادة بمبادرة حياة كريمة بالمنيا

المنيا – حسن عبد الغفار

نظمت مديرية الصحة بالمنيا، أعمال القافلة الطبية لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان للمواطنين، وذلك بقرية الشيخ عبادة التابعة لمركز ملوي، على مدار يومين، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حرصاً على سلامة وصحة المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى بوصول الخدمات الصحية لجميع القرى الاكثر احتياجا.

من جانبه، قال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن فاعليات القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبى على 1899 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

أوضح الدكتور محمود خليفة الحسن، منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، أأن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم إجراء 315 حالة جراحة و557 حالة أطفال و369 باطنة و148 قلب و266 جلدية و92 نساء و54 تنظيم أسرة و198 اسنان.

وتم عمل 147 تحاليل مختلفة وعمل 32 حالات موجات صوتيه وعمل 8 اشعة سينية وفحص عشوائى للضغط والسكر ل 126 متردد وتم خلع اسنان ل 8 حالة بعيادة الاسنان وتحويل للمستشفى 36 حالة لاستكمال العلاج هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ 100 متردد، كما تم استخدام 11 عيادات متنقلة، واستخدام غرف داخل الوحدة لباقى العيادات والصيدلة.

كما أعلنت مديرية الصحة، عن فحص 6953 طفلًا حديث الولادة بجميع مراكز المحافظة، خلال شهر فبراير الماضي، ضمن مبادرة السمعيات، وهى إحدى مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية للكشف الطبى على الأطفال حديثى الولادة.

قال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، انه جرى توقيع الكشف والفحص الطبى على 6953 طفلاً حديث الولادة خلال شهر فبراير الماضي، وذلك بوحدات ومراكز رعاية الأمومة والطفولة بمراكز المحافظة.

من جانبه أوضح الدكتور أحمد خليل، مدير ادارة الرعاية الأساسية، والمنسق العام للمبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا، أنه فى حال اكتشاف إصابة الطفل بضعف السمع يتم إعادة الكشف عليه مرة أخرى بعد أسبوع، وبعد التأكيد يتم تحويل الطفل لإجراء الفحوصات اللازمة وتلقى العلاج اللازم، مشيراً إلى أن الكشف والعلاج مجانى بالكامل.