الكشف على 990 مواطن فى قافلة طبية بمركز قفط بقنا

وأوضح الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، أن القافلة نجحت في توقيع الكشف الطبي علي 990 مواطن في العديد من التخصصات الطبية المختلفة، بالإضافة إلي إجراء 22 تحليل بمعمل الدم و 5 تحاليل بمعمل المستوطنة و47 حالة خلع أسنان و17 حالة سونار.

وأشار وكيل وزارة الصحة، إلي استخراج 9 قرارات علاج علي نفقة الدولة وتحويل 5 مرضي إلي المستشفي لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، وتم عقد العديد من الندوات الصحية والتثقيف الصحي لـ 95 مواطن حول خطورة الأمراض والحد من انتشار فيروس كورونا.

