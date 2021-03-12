القوات المسلحة تقيم معرضاً فنياً لإبداعات المحاربين القدماء بمناسبة يوم الشهيد.. صور

كتب زكى القاضى

استمراراً لإحتفالات القوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم إفتتح مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب فعاليات المعرض الفنى لإبداعات ومنتجات المحاربين القدماء وأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية، والذى يستمر حتى 20 مارس الجارى بمقر جمعية الوفاء والأمل بمدينة نصر .

يضم المعرض منتجات أعضاء جمعية المحاربين القدماء من أعمال الخزف والنحت والحفر على النحاس والرسم على الزجاج والمنتجات الجلدية والخشبية والمنسوجات، بالإضافة إلى منتجات الجمعية من الأجهزة التعوضية .

يأتى المعرض ضمن الأنشطة التى تقدمها الجمعية لرعاية أعضائها من المحاربين القدماء ومصابى العمليات الحربية، واكتشاف مواهبهم ومهاراتهم المختلفة، والمشاركة فى تسويق منتجاتهم .

حضر الاحتفال عدد من قادة القوات المسلحة وأعضاء الجمعية من قدامى المحاربين ومصابى العمليات الحربية .