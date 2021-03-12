القمص يوسف فرنسيس يتبرع بفرش مسجد محطة مياه غرب سوهاج.. صور

سوهاج محمود مقبول

تبرع القمص يوسف فرنسيس سامى رئيس مجلس إدارة جمعية بيت الرحمة للأيتام بسوهاج، بفرش سجاد لمسجد محطة مياه سوهاج غرب. صرح بذلك اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج. وأضاف أنه يجرى حاليا أعمال إحلال وتجديد بمحطة مياه سوهاج غرب، وأن من ضمن تلك الأعمال طلاء مسجد المحطة.

وأوضح رئيس مياه سوهاج، فى بيان له اليوم، أنه أثناء تنفيذ تلك الأعمال شاهد القمص يوسف فرنسيس من مقر إدارته لجمعية بيت الرحمة أعمال الطلاء للمسجد، فتقدم بهدية تتمثل فى سجاد لفرش المسجد، وكذلك مكنسة كهربائية وذلك فى إطار تدعيم روح المحبة والإخاء بين مسلمي ومسيحي الوطن الواحد.

وأكد اللواء المهندس محمد بدرى أن تلك المساهمة ليست بجديد بين أبناء الوطن، وان العلاقات الودية هي التي تسيطر على جميع المصريين وان هذه المبادرة تجسد مشهدا من مشاهد الوحدة الوطنية في مصر.



القمص فى ضيافه رئيس شركة نياه الشرب



القمص ورئيس شركة المياه



قمص يتبرع لفؤش مسجد بسوهاج



مسجد محطة مياه حى غرب سوهاج



القمص فى ضيافه رئيس شركة نياه الشرب



القمص ورئيس شركة المياه