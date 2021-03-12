القبض على عاطل حاول خطف طفل داخل توك توك بالغربية والأهالى يسلموه للشرطة

الغربية عادل ضرة

تمكن أهالى قرية كفور بلشاى التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، من إلقاء القبض على عاطل، أثناء محاولته خطف طفل صغير من القرية داخل توك توك، وقام الأهالى بتوثيق المتهم بالحبال وتسليمه لمركز شرطة كفر الزيات.

تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز كفر الزيات بورود بلاغ لشرطة النجدة بتمكن أهالى قرية كفور بلشاى من ضبط عاطل، أثناء محاولته خطف طفل صغير داخل توك توك.

انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وتبين قيام الأهالى بتوثيق المتهم بالحبال، وبسؤال الأهالى أكدوا على محاولة المتهم خطف طفل داخل توك توك، إلا أنهم تمكنوا من القبض عليه قبل ارتكاب جريمته، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.