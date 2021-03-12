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السكة الحديد تناشد الركاب ارتداء الكمامات داخل القطارات لمواجهة كورونا

الجمعة، 12 مارس 2021 02:00 ص
السكة الحديد تناشد الركاب ارتداء الكمامات داخل القطارات لمواجهة كورونا قطارات السكة الحديد
كتب رضا حبيشى

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ناشدت هيئة السكة الحديد جمهور الركاب الاستمرار فى ارتداء الكمامات خلال دخول المحطات و استقلال القطارات لمواجهة فيروس كورونا وتجنب التعرض للغرامة الفورية المقدرة  بـ 50 جنيها تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء.
 
وشددت هيئة السكة الحديد عامليها بمنع دخول الركاب للمحطات بدون ارتداء كمامات طبية، مع تغريم المخالف فوريا أو تحرير محضر شرطة ضده، وذلك ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا.
 
واستمرت هيئة السكة الحديد فى توفير كمامات بشبابيك التذاكر بالمحطات للبيع للجمهور، ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مع استمرار التنبيه على الركاب بالمحطات بضرورة ارتداء كمامات خلال الدخول للمحطات أو استقلال القطارات.

ووصلت هيئة السكة الحديد الإجراءات الإحترازية لمواجة فيروس كورونا من حيث أعمال التعقيم والتطهير بالمحطات والقطارات ، ومتابعة إلتزام الركاب بإرتداء الكمامة من خلال أفراد الأمن والكمسارية المتواجدين بمداخل المحطات والقطارات وذلك للحد من إنتشار فيروس كرونا المستجد .

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