السباح العالمى سيد الباروكى يخوض آخر تجربة سباحة بالنيل اليوم استعدادا لعبور المانش

الإسماعيلية - السيد فلاح

قال سيد الباروكى السباح العالمى، ابن محافظة الإسماعيلية، الذى يستعد لعبور "المانش"، إنه يسعى لتحقيق إنجاز جديد يكتب باسم محافظة الإسماعيلية ومصر فى موسوعة "جينيس"، ليصبح أول شخص فى العالم يحقق العبور للمانش بالزعانف "المونو"، فى 30 يونيو المقبل.

وأضاف "الباروكى"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيجرى محاولة التدريب الأخيرة لمسافة طويلة لعبور المانش، بالسباحة فى الثامنة ونصف صباح الجمعة المقبلة، بداية من النادى الأهلى بالجزيرة، بحضور شخصيات رياضية، للسباحة لمسافة 15 كيلو فى مياه النيل حول جزيرة الوراق لمسافة 15 كيلو، والتى تعادل قرابة 30 كيلو من مياه البحر لصعوبة السباحة فى مياه النيل.

وأكد السباح العالمى، أنه أول عربى أفريقى يدخل موسوعة جينيس لأعلى قفزة من الماء "قفزة الدولفين"، بعد تحقيق رقمين فى موسوعة الأرقام القياسية، بالخروج من أسفل الماء لارتفاع 2 متر و5 سنتيمترات، مشيرًا إلى أنه يسعى لعبور المانش بطول 32 كيلو بسباحة الزعانف فى 30 يونيو المقبل.

وتابع الباروكى، أنه ينفذ برنامجا تدريبا تحت إشراف خالد شلبى السباح العالمى الأسبق ووكيل الاتحاد الإنجليزى لعبور المانش فى شمال أفريقيا، حيث يتدرب يوميًا، وتعتمد سباحة الزعانف المونو على مرونة الوسط والفخذين والقدمين، ما يتطلب كفاءة عالية من السباح، ليستطيع السباحة لمسافة 32 كيلومترًا، وعبور بحر المانش، مشيرًا إلى أن مدربه خالد شلبى هو أول سباح فى العالم يعبر المانش عام 1983، بزراع واحدة لمسافة 32 كيلو فى 16 ساعة و20 دقيقة سباحة متواصلة، وهى الحالة النادرة التى لم يستطع أحد فى التاريخ تنفيذها حتى الآن غيره.