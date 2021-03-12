الزراعة تعلن عن حملة قومية و8 آلاف حقلا إرشاديا لزيادة إنتاج القمح

كتب عز النوبى

تتابع وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، ممثلة في معهد المحاصيل الحقلية، زراعات القمح من خلال الحملة القومية للمحصول وأكثر من 8000 عدد الحقول الإرشادية للقمح على مستوى الجمهورية، وتؤكد أن التوسع في إقامة الحقول الارشادية بمختلف المحافظات بالدلتا ووادى النيل نموذجا يساعد الفلاحين على الاستفادة من تطبيقات البحوث الزراعية، وزيادة الإنتاج.

قال الدكتور علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، في تصريحات لـ" اليوم السابع "، إن منظومة الحقول الإرشادية هي أحد المهام للاستفادة من البحوث العلمية من خلال التواصل بين علماء مركز البحوث الزراعية والإرشاد الزراعية والفلاحين من خلال برام لتبسيط العلوم الزراعي ، حيث تساهم الحقول الإرشادية فى زيادة الإنتاج الزراعى من وحدة الأرض وتعظيم الاستفادة من وحدة المياه للمحاصيل الاستراتيجية.

وأكد " خليل " ، أن هدف إقامة الحقول الإرشادية للمحاصيل الصيفية هو مساعدة المزارعين للتعرف على أحدث طرق الزراعة والرى، على أن تكون فى كل قرية ونجع، موضحا أن الحقول الإرشادية تمثل ثروة قومية لحقول نموذجية يشاهد فيها المزارعون أحدث طرق الزراعة والرى، مشيرا إلى أن المزارع المصرى لا يمكن أن يقتنع بأية أساليب زراعية حديثة، إلا بعد مشاهدته لنتائجها بصورة واقعية.، واتباع المزارعين إرشادات الحقول الإرشادية سيساهم فى زيادة معدلات الإنتاج لضمان الفائدة المزدوجة، والتى تحقق للفلاح زيادة فى موارده المالية وللدولة، وزيادة فى حجم المحصول لتخفيف حجم الاستيراد من الخارج، حيث تلعب الحقول الإرشادية دورا محوريا فى زيادة الإنتاج.

وأوضح أنه منذ بداية زراعة القمح ، تم نشر لجان متخصصة وإطلاق الحملة القومية للقمح ولجان متابعة للتعريف بأصناف القمح المبكرة النضج لزيادة الإنتاج ، وحث المزارعين على زيادة المساحات المزروعة بالقمح بنظام "المصاطب"، في مساحات تتخطى لمليون فدان لزيادة الإنتاج الكلى من القمح وترشيد استهلاك مياه الرى من خلال التوصيات وبرامج التوعية، متابعا أن زراعة القمح على مصاطب لها ميزة نسبية في توفير مياه الرى، وتوفير الطاقة المستخدمة خلال مرحلة تشغيل الآلات الزراعية خلال الرى.

وأضاف مدير معهد المحاصيل الحقلية، أنه يتم تدعيم الحملات القومية الخاصة بهذا المحصول الاستراتيجي من خلال زراعة حقول إرشادية لدى عدد من المزارعين ومنحهم التقاوي اللازمة بالمجان، إلى جانب الدعم الفني طوال الموسم لتطبيق حزمة التوصيات الخاصة بزراعة القمح والمرور اسبوعيا على جميع الحقول بالتنسيق مع قطاعات الوزارة المعنية لضمان تطبيق التوصيات اللازمة للوصول إلى أعلى إنتاجية.