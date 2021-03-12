الرى تنهى تنفيذ 62% من حماية وادى غرندل بجنوب سيناء من السيول

كتبت أسماء نصار

كشف المهندس السيد شلبى رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والري، أنه جارى متابعة تنفيذ عملية وادى غرندل بأبوزنيمة للحماية من أخطار السيول، تحت إشراف الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء.



أضاف شلبى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن العملية تتكون من عدد 5 بحيرات صناعية بالحواجز الترابية و سدين وجاري تنفيذ أعمال الحفر بالبحيرات وتكوين ودمك الحواجز الترابية، وأعمال مباني الدبش بالميل الأمامى للحواجز، حيث بلغت نسبة تنفيذ العملية حتى الآن 62%.



يشار إلى أن الحكومة قامت بتحديث الدراسات الخاصة بالسيول ووضع المناطق المهددة على خرائط مع تصنيفها بالأكثر خطورة ثم المتوسطة والأقل وسارعت مؤسسات الدولة المعنية بتسخير جهودها للحد من أخطار السيول واحتواء آثارها من خلال جهود التعامل معها ومحاولة التخفيف عن المواطنين المتضررين منها مثلما حدث فى كارثة سيول رأس غارب حيث تم استعادة كفاءة البنية التحتية وإعادة إعمار ما خلفته السيول من أضرار.



و تم مؤخراً افتتاح 100 منشأ من أعمال الحماية من اخطار السيول بمحافظة جنوب سيناء منها سدود أبو خشيب والجيبي ضمن منظومة حماية مدينة ذهب من أخطار السيول، وبحيرة الصاعدة السمرا بسعة 800 ألف متر مكعب ضمن منظومة حماية مدينة نويبع من أخطار السيول، حيث تم تفقد أعمال رفع كفاءة أودية طابا والترابين والتى تشمل تنفيذ بحيرات صناعية وحواجز توجيه وقنوات صناعية.



الجدير بالذكر أن ذلك إيماناً بدور الحكومة فى تحقيق التنمية الشاملة بشبه جزيرة سيناء ، فقد عملت الحكومة خلال السنوات الماضية على تنفيذ استثمارات ضخمة في مجال الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار بمحافظة جنوب سيناء حيث تم تنفيذ 59 سد وحاجز، و 20 من الخزانات الأرضية والقنوات، و 257 بحيرة، كما يتم حاليا تنفيذ 5 سدود، و 86 حاجز إعاقة، و 16 بحيرة، و 17 قناة صناعية.

