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الجيش العراقى يعلن العثور على نفقين لداعش فى الأنبار

الجمعة، 12 مارس 2021 09:28 ص
الجيش العراقى يعلن العثور على نفقين لداعش فى الأنبار نفق لداعش
كتب محمد جمال

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عثرت قوة من الحشد الشعبى والجيش العراقى، اليوم الجمعة، على نفقين لداعش بعملية دهم وتفتيش جنوب قضاء القائم غربى الانبار، وقال إعلام الحشد فى بيان ورد للسومرية نيوز، إن "قوات الحشد الشعبى والجيش العراقى، عثرت صباح اليوم الجمعة، على نفقين لداعش بعملية دهم وتفتيش جنوب قضاء القائم غربى الانبار".

وأضاف البيان أن " العملية نفذت من قبل قوة من اللواء الثالث المقر المسيطر الثالث من فوج الفرات الأول فى الحشد الشعبى و الجيش العراقى لتفتيش مناطق (حى زيتون، ومنطقة محيله، ومنطقة المشاريع ) جنوب القضاء، وتم تدمير النفقين بالكامل".

يذكرأن، أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، عن احباط مُخططين "إرهابيين" في محافظتى الأنبار وكركوك، وقال اللواء يحيى رسول فى بيان، إنه "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، يستمر الشجعان في جهاز مكافحة الإرهاب بعملياتهم المتميزة، حيث تمكنوا من احباط مُخططين إرهابيين يستهدفان أمن مُحافظتي الأنبار وكركوك" ، وأضاف "تمكن فُرسانُنا في الجهاز بعمليةٍ سابقوا فيها الزمن من نصب كمين مُحكم في الكرمة - الأنبار أسفر عن إلقاء القبض على إرهابيين اثنين كانا يُخططان لزرع عبوات ناسفة داخل سوق شعبي فى قضاء الفلوجة، وجاءت عملية القبض عليهما خلال "الإستلام والتسليم" للعبوات الناسفة قبل ساعات من تنفيذ مخططهم الجبان"، بحسب "السومرية نيوز".

ولفت رسول إلى أنه "تم العثور على كُدس للعتاد بداخله (42) عبوة ناسفة و(4) صواريخ نوع ما تسمى جهنم وspg9  وعدد من قنابر الهاون"، مضيفاً "ليُباشر أبطالنا بتنفيذ واجب نوعي آخر أسفر عن إلقاء القبض على أحد إرهابي عصابات داعـش في مُحافظة كركوك والذي كان يُخطط لزرع عبوة ناسفة على أرتال القطعات العسكرية".

 


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