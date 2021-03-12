وأضاف أن "العمل الكبير التي تقوم به القوات الأمنية سواء في محافظة نينوى أو في غرب المحافظة، أو في شمال صلاح الدين باتجاه ديالى، سبب ضغطاً كبيراً على العصابات الارهابية، ما أدى إلى خروجها من أوكارها"، مؤكداً "عدم وجود أي مكان آمن لهذه العصابات"، وأضاف أن "هناك جهداً كبيراً وعملاً مستمراً من قبل الاستخبارات، أكد عليه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وبناء عليه قمنا بعمليات نوعية، وقتل الارهابيين وقياداتهم، ما أسهم في توقف العمليات الارهابية التي تستهدف شعبنا".