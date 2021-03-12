التخطيط: تحديث الرقم القياسي للصناعات التحويلية لتطوير الحسابات القومية

كتبت أسماء أمين

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا لأعضاء مجموعة عمل الحسابات القومية برئاسة أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط، وذلك لبحث المؤشرات المستخدمة لقياس ناتج قطاع الصناعات التحويلية، بمشاركة المهندس محمد عبد الكريم رئيس مركز تحديث الصناعة، وهدى الميرغني مستشار اتحاد الصناعات المصرية للشئون الفنية ودعم السياسات.

وخلال الاجتماع، أكد أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على أهمية التطوير المستمر لمنظومة الحسابات القومية، موضحًا أهمية توفير بيانات دقيقة بصفة منتظمة وغير متأخرة حتى يتمكن متخذى القرار من اتخاذ سياسات صحيحة قائمة على الأدلة.

وأشار " كمالي"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إلى أهمية تحديث الرقم القياسي للصناعات التحويلية مع مراعاة تمثيله للقطاعات الفرعية وأحجام الشركات المختلفة، مؤكدًا أن برنامج الإصلاح الهيكلي الذي تتبناه الحكومة يستهدف تعزيز وزيادة حجم قطاع الصناعات التحويلية.