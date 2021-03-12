التخطيط: إحلال 50 محطة رفع.. واستكمال مشروعات تبطين الترع فى 2021-2022

كتبت أسماء أمين

قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مشروعات الرى المستهدف تنفيذها خلال العام المالى القادم 2021-2022، تتضمن أعمال الحماية من أخطار السيول وأعمال حفر وتجهيز الآبار الجوفية، ومشروعات تطوير وحماية مجرى نهر النيل وإنشاء وتدعيم وتأهيل المنشآت الكبرى على المجارى المائية، وكذا مشروعات تطوير وترشيد نظم الرى في زمام مليون فدان.

أضافت الوزارة، في تقرير لها، إنه سيتم إحلال عدد 50 محطة رفع على مستوى الجمهورية، ومشروع استكمال وتطوير مبانى ومعامل المركز القومي لبحوث المياه والدراسات التطبيقية في مجال الموارد المائية، ومشروعات حماية الشواطئ المصرية.