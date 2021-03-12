اليوم السابع
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التحفظ على 27 ألف و200 عبوة أدوية فى مخزن بدون ترخيص بالمنوفية

الجمعة، 12 مارس 2021 12:05 م
التحفظ على 27 ألف و200 عبوة أدوية فى مخزن بدون ترخيص بالمنوفية المضبوطات
المنوفية - محمد فتحى

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كشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، عن ضبط مخزن أدوية بدون ترخيص بقرية الفرعونية بمركز أشمون والتحفظ على 27 ألف و200 عبوة من الأدوية بقيمة إجمالية تقارب 213 ألف جنيه، وتم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على المضبوطات وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها حيال تلك الواقعة .

جاء ذلك خلال حملة تفتيشية مكبرة قامت بها مديرية الشئون الصحية بالمحافظة وبالتنسيق مع مباحث الأموال العامة بوسط الدلتا للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين .

وفى سياق متصل ، أفاد وكيل وزارة الصحة بالمنوفية،فى بيان له بأن الإدارة العامة للصيدلة بالمديرية قامت بشن حملة تفتيشية مكبرة على الصيدليات بمركز ومدينة شبين الكوم بالتعاون مع مباحث شبين الكوم ، أسفرت عن ضبط كميات من الأدوية المخالفة للتسعير الجبرى وكذا ضبط عينات مجانية معروضة للبيع بقيمة مالية تقارب 93 ألف جنيه، وقد تم تحرير محضر جنح والتحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار من النيابة العامة بشأنها .

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الطبية والصيدليات ومخازن الأدوية بمراكز ومدن المحافظة لإحكام الرقابة ومنع الممارسات الاحتكارية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

 

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صحة المنوفية

ضبط مخزن أدوية غير مرخص

مركز أشمون

محافظة المنوفية

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