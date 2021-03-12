التحريات: مستريح مدينة نصر أوهم ضحيته بتحقيق أرباح فى مشروع مدرسة

كتب كريم صبحى

كشف التحريات والتحقيقات فى واقعة تعرض مواطن للنصب على يد تاجر بمنطقة مدينة نصر، أن المتهم أوهم المجنى عليه بقدرته على تحقيق أرباح كبيرة له مقابل شراكة فى مدرسة خاصة واستولى منه على 2 مليون جنيه.

وألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، القبض على عاطل متهم بالنصب على مواطن، والاستيلاء منه على 2 مليون جنيه، بزعم مشاركته في مدرسة ملكه، وتعرضه لواقعة نصب في مدينة نصر.

وتلقت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، بتضرره من أحد الأشخاص، مقيم بذات العنوان، لقيامه بالإستيلاء منه على مبلغ 2 مليون و300 ألف جنيه بدعوى مشاركته بالمدرسة ملكه، إلا أنه اكتشف تعرضه لواقعة نصب.

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات التي أشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، تبين صحة الواقعة، وأن المشكو فى حقه وراء ارتكابها، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، كما أضاف بإنفاقه المبلغ المالى المستولى عليه على إنشاء إحدى المشاريع الخاصة به، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.