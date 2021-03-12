البيت الأبيض: اتصالات دبلوماسية غير مباشرة مع إيران عبر الأوروبيين

واشنطن (رويترز)

قال مستشار الأمن القومى للبيت الأبيض جيك سوليفان، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة وإيران بدأتا اتصالات دبلوماسية غير مباشرة من خلال أوروبيين وآخرين ينقلون رسائل عن الكيفية التى يمكن بها استئناف الالتزام بالاتفاق النووى المبرم عام 2015.

وأضاف سوليفان للصحفيين "الدبلوماسية مع إيران مستمرة، لكن ليست بطريقة مباشرة فى الوقت الراهن".

وتابع "هناك قنوات اتصال عن طريق الأوروبيين وآخرين تمكننا من أن نوضح للإيرانيين موقفنا فيما يخص منهج الالتزام مقابل الامتثال للاتفاق وأن نستمع إلى موقفهم (هم أيضا)".